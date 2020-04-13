Муниципальную клиническую больницу №1 оснастили всем необходимым для лечения пациентов с COVID-19 (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял сегодня участие в церемонии передачи медицинского оборудования, купленного за счет пожертвования, сделанного компанией “Premier Energy Distribution”, Муниципальной клинической больнице №1, где лечатся пациенты с COVID-19.

Общая сумма пожертвования составила порядка 362 тысячи леев. На эти средства было приобретено необходимое для медучреждения оборудование.

В настоящее время больница располагает 90 койко-местами для размещения пациентов с коронавирусом. На данный момент заняты 71 из них. По словам директора учреждения, число мест может быть увеличено до 150. Больница оснащена, а врачи располагают всем необходимым для лечения заболевших.

На своей странице в соцсети Ион Чебан поблагодарил компанию и всех, кто помогает муниципалитету в этот сложный период, отметив, что на этом этапе купленное оборудование позволит спасти множество человеческих жизней, и что оно пригодится врачам и после пандемии коронавируса.

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