Муниципальная клиническая больница №1 получила пожертвование в виде важного медоборудования (ФОТО)

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Неравнодушные граждане продолжают оказывать помощь муниципалитету в сложившейся кризисной ситуации. На сей раз пожертвование для Муниципальной клинической больницы №1 сделали Тираспольский государственный университет и компания “Nestle”.

Как отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан, речь о партии инфузионного медицинского оборудования для отделений интенсивной терапии и реанимации стоимостью 100 тысяч леев. Это 8 инфузионных насосов, с помощью которых можно запрограммировать и контролировать дозу каждого лекарства даже дистанционно.

Градоначальник поблагодарил дидактический коллектив ВУЗа и всех остальных, кто в эти тяжелые для нашего общества минуты поддержал инициативу примарии Кишинева, направленную на борьбу с Covid-19.

– Каждое пожертвование имеет большое значение для муниципальных медучреждений, для каждого врача, но и для каждого пациента. Вместе мы можем оказать содействие в спасении человеческих жизней. Вместе у нас всё получится! – отметил он.

Стоит отметить, что накануне и Муниципальный роддом №2 получил 50 тысяч защитных перчаток, пожертвованных Еврейской общиной Молдовы.

Напомним, примария муниципия Кишинев открыла банковский счет, предназначенный для сбора пожертвований от физических и юридических лиц для борьбы с коронавирусом.

Реквизиты:

Beneficiar: MF – TR Centru – Chișinău Primăria mun. Chișinău

Codul IBAN: MD88TRPDAK144114B07229AC

Codul fiscal: 1007601009484

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

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