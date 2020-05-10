Муниципалитет закупил 50 мотокосилок – их будут использовать и для борьбы с амброзией (ФОТО)

Муниципалитет закупил 50 мотокосилок – их будут использовать и для борьбы с амброзией (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева распорядился приобрести 50 мотокосилок, которые существенно облегчат работу сотрудников городских служб. Новая техника была куплена и распределена между муниципальными предприятиями в секторах столицы. 

Работники служб примарии будут косить с их помощью траву, а также бороться с амброзией. Всего в ведении Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и обустройства 172 мотокосилки.

– Приобретением новой техники мы пытаемся способствовать механизации работы, делая этот процесс более быстрым и более эффективным. Поддержание чистоты должно быть в приоритете для руководителей секторов, – отметил Ион Чебан на своей странице в соцсети. 

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