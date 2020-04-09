Муниципалитет выделил 500 тысяч леев больнице Архангела Михаила, где лечат пациентов с COVID-19 (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан высоко оценил жест руководства Академии экономических наук Молдовы, которое откликнулось на призыв к солидарности, озвученный примарией, и смогло собрать вместе с дидактическими кадрами более 135 тысяч леев на борьбу с коронавирусом. На эти деньги, отметил градоначальник, было куплено медицинское оборудование для Муниципальной клинической больницы “Святой Архангел Михаил”, которая в настоящее время принимает пациентов с легкими и средними формами COVID-19.

Он также рассказал, что изначально в больнице были оборудованы 5 отделений с 215 кроватями. Готовятся еще два отделения, где смогут разместить 80 человек. Сейчас же в медучреждении находятся 129 пациентов.

– Выражаю признательность 72 медицинских работникам Муниципальной клинической больницы “Святой Архангел Михаил”, которые находятся на передовой, а для эффективного управления ситуацией из резервного фонда муниципалитета этому медицинскому учреждению были выделены 500 тысяч леев. Благодарю всех врачей, а также тех, кто поддерживает нас в этот период, – подытожил он.

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