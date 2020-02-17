Муниципалитет заменит окна в пострадавших от утреннего взрыва квартирах

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Муниципалитет готов поменять окна в квартирах, пострадавших от утреннего взрыва на Рышкановке. Об этом в ходе сегодняшнего заседания служб примарии заявил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов.

Чиновник рассказал, что отправился на место происшествия сразу после того, как узнал о случившемся.

– Мы отправились на место происшествия вместе с представителями предприятия, в управлении которого находится жилой дом на Московском проспекте, 20 в столичном секторе Рышкановка. В скором времени эксперты установят, какие работы необходимо будет проделать. Если окна соседних квартир были повреждены из-за взрыва, мы их поменяем, – заявил глава Управления ЖКХ.

Ранее специалисты сообщили, что квартиры на других этажах, кроме седьмого, где произошёл взрыв, не пострадали, однако работы на месте еще ведутся, передаёт realitatea.md.

Напомним, что взрыв газового баллона произошёл этим утром на Московском проспекте. В результате ЧП скончался 65-летний мужчина. Согласно предварительным данным, речь идёт о самоубийстве.