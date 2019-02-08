Мукан: Все проблемы в стране можно решить только путем смены власти (ВИДЕО)

Мукан: Все проблемы в стране можно решить только путем смены власти (ВИДЕО)

По всей стране творится полный хаос. Одно из самых последних его проявлений – отвратительное состояние дорог, на ремонт которых якобы было затрачено 1 млрд. 800 млн. леев, а результата не видно. Об этом в рамках флешмоба заявил муниципальный советник ПСРМ Виталий Мукан. 

– Видно, что эти деньги были «смыты». В первую очередь, нужно выяснить, кто выполнял эти работы. В срочном порядке нужно отремонтировать дороги за счет правительства, то есть, за счёт виновных, – сказал он. 

Мукан подчеркнул, что “все мы говорим, что был украден миллиард, но мы не видим, что каждый день под разными соусами, на разные проекты направляются другие миллиарды, которые не дают результатов и просто разворовываются”. По его словам, проект демократов “Drumuri bune pentru Moldovа” является одним из таких проектов.

– Если мы оглянемся вокруг и посмотрим на то, что творилось эти 8 лет в муниципии Кишинев – это ужасный ремонт бульвара Штефана чел Маре, на который потратили 20 млн. леев, хаос с общественным транспортом, проблемы нелегальных застроек. Все эти проблемы можно остановить в одном случае – сменой власти, – подытожил он. 

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