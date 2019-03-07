Мученик Лазо. Как на самом деле погиб легендарный красный герой?

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7 марта 1894 года родился легендарный герой революции Сергей Лазо.

«Бьется в тесной печурке Лазо», — распевали старшеклассники позднесоветского периода. Если бы учителя услышали подобное глумление над памятью мученика революции, певунам бы не поздоровилось. Но наличие таких песенок свидетельствовало о том, что советская идеология в кризисе: в прославленных героев прошлого молодежь не верит.

Но вот что интересно: Сергей Лазо оказался весьма крепким орешком для тех, кто объявлял красных героев палачами и преступниками. Особого компромата найти не удалось, поэтому главное обвинение в его адрес звучит так: он погиб не в паровозной топке.

Дворянин из Бессарабии

Сергей Лазо появился на свет 7 марта 1894 года в Бессарабии в дворянской семье Георгия Ивановича и Елены Степановны Лазо. Сергей окончил Кишиневскую гимназию, после чего поступил в Петербургский технологический институт. В 1914 году он был вынужден возвратиться в Бессарабию из-за болезни матери. Спустя несколько месяцев он поступил на физико-математический факультет Московского университета. В университете он примкнул к революционным кружкам. В 1916 году его мобилизовали в армию.

Империя нуждалась в скорейшем восполнении выбитых офицерских кадров, поэтому студента Лазо отправили в Алексеевское пехотное училище, из которого он вышел прапорщиком, а вскоре стал подпоручиком.

Служить Лазо был направлен в 15-й Сибирский запасный стрелковый полк в Красноярске. В городе было много политических ссыльных, с которыми революционно настроенный молодой офицер сблизился. Он примкнул к партии эсеров. Сергей своей решительностью и убежденностью нравился солдатам. Поэтому неудивительно, что, когда до Красноярска дошла весть о Февральской революции, солдаты 4-й роты 15-го Сибирского стрелкового полка выбрали Лазо своим командиром.

4 марта 1917 года Лазо командовал задержанием царского губернатора Якова Гололобова, а также целого ряда других чиновников прежней власти.

«Гарнизон — в руках прапорщика Лазо»

Летом 1917 года Красноярский совет послал Сергея Лазо в качестве своего делегата в Петроград на I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Для Сергея эта поездка стала переломной. Сам максималист по натуре, он оценил выступление Ленина, говорившего о готовности большевиков взять на себя ответственность за судьбу страны. Формально до 1918 года Лазо будет оставаться левым эсером, но фактически его переход в стан большевиков начался еще летом 1917 года.

В ночь на 29 октября 1917 года красногвардейцы под командованием Сергея Лазо займут государственные объекты в Красноярске, низложив структуры Временного правительства.

«Гарнизон — в руках прапорщика Лазо», — докладывал в Иркутск один из представителей Временного правительства в Красноярске. Он быстро становится одной из ключевых фигур в стане большевиков и их союзников в регионе. Лазо участвует в подавлении контрреволюционных выступлений в Омске и Иркутске.

Опасный, очень опасный

Когда в Сибири и Забайкалье вспыхивает Гражданская война, Лазо становится командующим войсками Забайкальского фронта. Даже враги отмечали его решительность и личную храбрость, однако численный перевес был не на стороне красных. Осенью 1918 года большевики переходят к тактике партизанских действий сначала против сил Временного Сибирского правительства, а затем и адмирала Колчака.

Партизанские действия Лазо в Приморье серьезно досаждали его противникам. Атаман Семенов пообещал за голову Лазо крупную денежную награду. Но молодого революционера не так-то легко было напугать. В декабре 1919 года он начинает подготовку восстания во Владивостоке, направленного против наместника Колчака генерал-лейтенанта Розанова. 31 января 1920 года это восстание завершается успехом. Лазо становится заместителем председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока — Приморской областной земской управы.

Японское вмешательство

В регионе, однако, присутствовала, помимо красных и белых, еще одна сила: японские интервенты. До падения власти белых во Владивостоке они заявляли о своем нейтралитете, но выход большевиков на первые роли их явно не устроил.

Поводом для вмешательства японцев стал так называемый Николаевский инцидент, в ходе которого стычка партизан с японским гарнизоном в марте 1920 года завершилась полным разгромом последнего. В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года японцы напали на органы советской власти и военные гарнизоны в Хабаровске, Владивостоке, Спасске и других городах Дальнего Востока. Сил для активного сопротивления японцам было недостаточно.

Лазо был арестован японцами во Владивостоке вместе с двумя другими членами Военного совета: Алексеем Луцким и Всеволодом Сибирцевым.

Смерть в паровозной топке

Последний раз под стражей во Владивостоке их видели рано утром 9 апреля, после чего они были увезены в неизвестном направлении.

Жена Сергея Ольга Лазо, с которой они вместе воевали в партизанском отряде, пыталась получить хоть какую-то информацию о судьбе мужа, но японские власти хранили молчание.

Достоверно можно утверждать, что Лазо, Луцкий и Сибирцев были казнены. Но при каких обстоятельствах это произошло?

Согласно канонической версии, 28 или 29 мая 1920 года японцы передали всех троих белоказачьему отряду Бочкарева, представлявшему собой собрание разрозненных подразделений сил Колчака. На станции Муравьев-Амурский, которая ныне называется Лазо, большевиков сожгли в топке паровоза. Причем Лазо сожгли живьем, а его товарищей застрелили, а уже затем бросили в огонь.

Данная версия основывалась на показаниях некоего анонимного железнодорожника, якобы опознавшего Сергея Лазо за минуты до смерти. Как утверждалось, он оказал сопротивление и его оглушили, после чего бросили в огонь в бессознательном состоянии. С Луцким и Сибирцевым белые повторять опыт не решились, и поэтому сначала застрелили их, а затем сожгли тела.

Зная практику действий японских интервентов в том же Китае, а также многочисленные примеры зверств как красных, так и белых в годы Гражданской войны, теоретически возможность подобной жестокой расправы вполне можно представить.

Альтернативная версия

Критики этой версии возражают: ни одного свидетеля с именем и фамилией нет. К тому же есть сомнения насчет того, что чисто физически белогвардейцы смогли бы поместить взрослого человека в паровозную топку. Особенно если этот человек оказывает активное сопротивление. Ряд историков обращают внимание на то, что в издании Japan Chronicle сообщение о казни большевистских лидеров, задержанных во Владивостоке, появилось еще в апреле 1920 года. При этом там тоже речь шла о сожжении, но только не живых людей, а трупов.

C уверенностью можно утверждать одно: Сергей Лазо действительно погиб от руки врагов, до конца оставаясь верным идее, которой служил.

Атамана Семенова повесили за пособничество японцам

Атаман Григорий Семенов, обещавший награду за голову Лазо, от своей судьбы тоже не ушел. После окончательного поражения в России он перебрался в Японию, откуда переехал в марионеточное государство Маньчжоу-Го. Там атаман занимался подготовкой разведывательно-диверсионных групп из числа русских эмигрантов, которые должны были действовать на территории СССР в интересах японцев.

В августе 1945 года в ходе советско-японской войны Семенов был захвачен бойцами Красной армии. 30 августа 1946 года Григорий Семенов был приговорён к смертной казни через повешение с конфискацией имущества как «враг советского народа и активный пособник японских агрессоров». В тот же день приговор был приведен в исполнение.