МРЭФ – 2019: какие соглашения были подписаны

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В ходе Молдо-российского экономического форума были подписаны 11 соглашений, которые станут основой для дальнейшего сотрудничества между предприятиями и организациями двух стран. Эти договоры заложили фундамент будущих инвестиционных проектов.

Больше всего соглашений было заключено на секции «Развивая партнерство. Молдова – Башкирия». Первое из них было подписано еще до начала Форума – это соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан. Также были заключены договоры о сотрудничестве по сборке троллейбусов, соглашение в сфере туризма, договор о сотрудничестве башкирского колледжа и образцового центра Молдовы, договор между Уфимским колледжем радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности (УКРТБ) и колледжем электроники и вычислительной техники в Кишиневе. Башкирский Государственный университет (БГУ) подписал соглашения с Молдавским государственным университетом, Академией государственного управления Молдовы и Славянским государственным университетом.

Среди инвестиционных соглашений был подписан договор между предпринимателями Курской области и Унгенского района Молдовы – в развитие производства сушеных овощей в Унгенах «Управляющая компания группы КЭАЗ» вложит 5 миллионов евро.

На Форуме были заключены побратимские отношения между Уфой и Гагаузией, Кушнаренковским и Окницким районами, Ишимбайским и Бессарабским районами Башкирии и Молдовы, Омской областью и Единецким районом Молдовы. Был подписан договор об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между правительством Омской области и советом Единецкого района Республики Молдова.

Также на МРЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве между Moldovan Fashion Cluster «Sorintex» (Республика Молдова) и группой компаний Cluster Consulting Group.