МП “Autosalubritate” исполнилось 75 лет: Ион Чебан посетил предприятие и поздравил сотрудников (ФОТО)

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Сегодня, 10 февраля, генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вместе с вице-примаром Илие Чебан посетили МП “Autosalubritate”. Недавно предприятию исполнилось 75 лет. В связи с этим Ион Чебан пожелал его сотрудникам успехов и терпения в нелёгкой работе, которую они выполняют день за днём. Кроме того, Ион Чебан пообещал, что сегодня все работники получат премии.

– Мы знаем о проблемах каждого учреждения и прилагаем все усилия, чтобы у работников была хорошая заработная плата и хорошие условия труда. Призываю руководителей всех подразделений делать все возможное в этом направлнии, – написал Чебан на своей странице в социальной сети.