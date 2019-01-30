“Может, вы еще гей-парад в День Победы устроите?”: Александр Усатый отчитал демократа в Бельцах (ВИДЕО)

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В ходе электоральных теледебатов представитель Партии социалистов в Бельцах Александр Усатый поставил в тупик своего оппонента от Демпартии Сергея Бузурного, задав вопрос о решении празднования Дня Европы 9 мая.

Представитель Партии социалистов в Бельцах Александр Усатый пристыдил демократа и его коллег по партии, которые приняли решение о том, что 9 мая будет отмечаться День Европы. Представитель ПСРМ напомнил Бузурному и всем демократам, что 9 мая всё прогрессивное человечество в мире отмечает День освобождения от фашисткой чумы.

– Я бы хотел также напомнить, что в этом году отмечаться будет 75-ая годовщина освобождения Молдовы от фашизма. Вы же что, хотите опять демонстративно во что-то втянуть? День Европы будем отмечать? Может ещё гей-парады устройте в этот день нам? – возмутился Усатый.

Он также отметил, что ничего против Европы не имеет, но призвал не путать, а также не подменять понятия и исторические ценности. Александр Усатый напомнил, что огромной ценой досталась для всего советского народа, для молдавского народа, эта свобода.

– Любой голос, отданный не за ПСРМ, – это голос в копилку будущего альянса, уже все спойлеры ДПМ признают официально, что их основная задача – не допустить власти ПСРМ, отобрав голоса у единственной партии, которая имеет основательную повестку дня и может исправить положение страны! Не голосуйте за партии и кандидатов, которые не попадут в парламент, как никогда нам необходима консолидация! Голосуйте только за ПСРМ, звезду и ее кандидатов! – призвал Усатый.