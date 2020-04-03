“Может, хватит нести ерунду?”. Цырдя ответил на новую порцию фейков о коронавирусе

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Верно говорил мудрец – если вам кажется, что жизнь прекрасна, просто зайдите в Фейсбук. А лучше – в его молдавский сегмент!

Истерика просто зашкаливает.

«Молдова оказалось не готова к пандемии!»

«Нам уже приготовили 3000 могил!»

«Тесты специально не проводят для всех!»

«Почему въезжающие в Молдову представители диаспоры должны покупать медполис? Они что, граждане второго сорта?»

Интересно. Получается, что граждане Молдовы, купившие полис, второсортные?

Эту чушь продвигают и близкие к блоку “АКУМ” телеканалы: Jurnal TV, PRO TV и, конечно, ТV8 Натальи Морарь. Они пытаются натравить диаспору на власть и на остальных граждан…

Давайте разберемся.

1) «Молдова оказалась не готова к пандемии». Любопытно. А кто был готов? Италия? Так там 14 000 смертей! Испания? Там 10 348! США? Там 6 095! Франция с 5 387? В Молдове умерло 6 человек. Может, хватит нести ерунду?

2) Насчет тестов. Китай передал Молдове 2500 тестов, Россия – 10 тысяч. Закупим еще 100 000. Делают тесты всем. Кстати, а в каких странах делают всем тесты? Раз, два и обчелся! И на то есть 3 причины:

А) Дорого. 30-60 долларов стоит экспресс-тест. В Германии и ряде стран ЕС тестирование – 200 евро, в США от $3 тыс. до $3,3 тыс!

Б) Неэффективно. Ну, сделали утром тест гражданину Х! А вечером он пошел на шашлык с кумом из Италии. Понятно, взял семью. Заразился сам и еще 100 родственников в придачу. Так какой толк от всеобщего тестирования?

В) В Англии были обнаружены тесты… инфицированные Covid 19!

3) «Власти не пускают молдаван на Родину». Господа, вы бредите? Только в марте приехало 25 000 молдаван! Если их не пускают, то как они вернулись?

4). Про «3 000 могил». Ну это просто дичь! В РМ ежегодно рождаются 38 000 граждан, умирают – 40 000. Все кладбища ведут работы круглый год. И так 30 лет. Почему до сих пор не говорили про это? Так не было пандемии и выборов!

5) «Надо всей диаспоре бесплатный медполис. Они кормили нас все это время»… Господа, диаспора действительно кормит… свои семьи. И это хорошо. Она дает 16% ВВП через трансферты. И это тоже хорошо. А остальные 84 % откуда?

Да, все граждане Молдовы равны перед законом. И все должны платить налоги, соцфонд, медполис (кроме пенсионеров) и т.д. Иначе, мы создаем касты, высшие и низшие категории граждан. Этого хотят Санду и Канду, но хотят ли этого граждане Молдовы?

Лечение коронавируса длится 14 -21 дней. Стоит лечение минимум 78 000 леев – в 20 раз дороже медполиса! В Чехии – от $800 до $6 тыс, в США – от $20 000 до $35 000 (иногда и $73 000) И так во всем мире.

Не купим медполис, рухнет вся системы медицины. Люди тысячами будут умирать у входа в больницу и некому будет их лечить. Вы же утверждаете, что у нас плохое оснащение больниц, низкие зарплаты медиков? Купите полис, и будет вам оснащение, зарплаты и так далее!

Вы же в Италии, Испании и других странах полис покупаете. Почему не хотите купить его в собственной стране?

P.S. Господа, имейте совесть! Может, власти и допускают ошибки, но делают всё возможное, чтобы спасти жизни наших граждан. Давайте отвечать тем же.