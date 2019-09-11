Мозговая атака

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Что нужно знать о сосудистых конфликтах

Острое нарушение кровоснабжения сосудов головного мозга – инсульты – вторая, после сердечно-сосудистых заболеваний, причина смертности и тяжёлой инвалидности. Следует отметить, что в обоих случаях виноваты сосуды. Инсульт – давняя проблема человечества. И эта болезнь продолжает прогрессировать.

Окно жизни

Инсульт – большая проблема, она может коснуться каждой семьи. Факторам риска подвержены все категории населения, независимо от материального положения и социального статуса. Врачи клиники неврологии и нейрохирургии Института ургентной медицины рассказывают, что это за болезнь, как её лечить и как предупредить её появление.

Когда болезнь диагностирована, пациенты, попадающие в Больницу скорой помощи с подозрениями на инсульт, сразу направляются в отделение ургентной медицины, где в срочном порядке проводится компьютерная томография. По патогенетическому механизму инсульты подразделяются на ишемический (образование тромба) и геморрагический (разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг). Исследования позволяют определить тактику дальнейшего лечения.

– К нам привозят больных со всей республики, и поэтому за время транспортировки теряется время, необходимое для оказания экстренной помощи, – уточняет врач-невролог, нейрорадиолог Сорин Плотнику. – Существует такое понятие, как терапевтическое окно, которое ограничено четырьмя с половиной часами. По истечении этого времени клетки мозга начинают отмирать и неврологическая симптоматика становится более выраженной. Однако у нас был 38-летний пациент из Унген, который попал к нам спустя 9 часов после начала инсульта. Мы спасли ему не только жизнь, но и сохранили работоспособность. Это уникальный случай. Мы по-своему гордимся достигнутым результатом.

Несмотря на усилия наших врачей, следует признать: у пациентов из районов, что ближе к столице, больше шансов на благоприятный исход болезни, чем у жителей окраин. Проблему можно решить хотя бы частично, если начальную диагностику проводить в районных больницах, где есть компьютерный томограф. Там же, на месте, или по пути в столицу, можно проводить и начальную терапию. Но «волшебные» томографы в рамках страны – большая редкость, собственно, как и специализированный транспорт.

Врачи считают: хорошо если бы центры, аналогичные клинике неврологии и нейрохирургии Института ургентной медицины, были открыты в нескольких районах Молдовы.

Для того чтобы доставить пациента из района в Кишинёв на частной машине скорой помощи, необходимо 5 тыс. леев. На транспорте, которым оснащены районные больницы, больного можно просто не довезти.

Факторы смерти

К сожалению, инсульт помолодел. Согласно последним данным, около 13% пациентов – это люди трудоспособного возраста. И важно исследовать причины, выявить факторы риска и разработать методы профилактики вторичных и первичных инсультов. Для изучения данной проблемы по инициативе врачей-учёных было организовано несколько экспедиций в районы республики. Каждый житель по результатам обследования получил врачебные рекомендации – к сожалению, многие из них просто игнорируют медицинские предписания. И дело не в финансовых затратах, а скорее в невежестве. К примеру, лекарственные препараты для лечения гипертонии и сахарного диабета предоставляются бесплатно, но люди просто не лечатся.

– Согласно опросам, компенсированные лекарства принимают далеко не все жители, – констатирует заведующая департаментом неврологии, эпилептологии и терапии Диана Маня. – Поэтому факторы риска у большей части населения проконтролировать очень сложно, в том числе и у молодых людей. Наши исследования показывают, что после 40–45 лет многие граждане Молдовы страдают ожирением, наблюдается метаболический синдром и т. д. Причина не только в неправильном питании, но и в образе жизни. Люди, живущие в сельской местности, работающие в поле, считают, что этой физической нагрузки достаточно, но однообразная работа влияет только на определённую группу мышц. Плюс к этому наблюдаются нарушение сна, стресс и многое другое. У городского населения аналогичные проблемы.

Убийственная погода

Определить пусковой механизм инсульта можно не всегда. Кроме гипертонии, диабета и ряда других факторов, это может быть и резкая смена погоды, вызывающая спазмы сосудов. Увы, всё больше людей становятся метеозависимыми.

– Есть несколько механизмов, согласно которым развивается ишемический инсульт, – уточняет доцент кафедры неврологии Еремей Зота. – Первый – это болезнь крупных сосудов – атеросклероз, образование тромбов и т. д. Следующая причина связана с сердечными патологиями, к примеру с аритмией, когда в сердечной области формируются тромбы, которые по кровотоку могут попасть в мозг. Третья причина – болезнь мелких сосудов. И в эту категорию попадают все люди, страдающие сахарным диабетом и гипертонией. Свою негативную роль играют вредные привычки, к примеру курение и алкоголизм. Существует также группа людей, ведущих здоровый образ жизни, но попадающих в больницу с инсультами. Почему – непонятно. Так что инсульты в нашей стране –

непаханое поле для изучения.

Предвестники беды

Мы все должны помнить о симптомах инсульта. По крайней мере для того, чтобы помочь своим близким или просто прохожему, у которого прямо на улице случилось нарушение мозгового кровообращения. Но существуют и предвестники тяжёлых состояний, на которые мы тоже обязаны обращать внимание.

– Люди нередко игнорируют прединсультные транзиторные состояния, – поясняет заведующий отделением сосудистой неврологии Игорь Криворучка. – Ишемическая атака может начаться с малых признаков, с постепенно нарастающей симптоматикой. Они могут быть как явными (временное обездвиживание одной из частей тела с нарушением речи), так и на которые можно не обратить внимания (головокружение, двоение в глазах, слабость, головная боль, рвота и т. д). Эти симптомы могут говорить о том, что произошла закупорка большой артерии, снабжающей кровью головной мозг.

Врачи рекомендуют при похожих симптомах вызывать скорую помощь, хотя едва ли кто-то из граждан осмелится обратиться к врачам с такими безобидными показателями. Неврологи же утверждают, что это необходимо. Диспетчеры скорой помощи пользуются определённым алгоритмом, который определяет признаки ургентного состояния. Будем надеяться на их компетентность.

Инфаркт и инсульт – результат сосудистого конфликта. Но при инфаркте человек может сообщить о боли за грудиной, о том, что ему очень плохо, а после лечения хоть и будет ограничен в движениях, но вполне дееспособен. При инсульте больной не может рассказать о своём самочувствии и, как правило, для того чтобы потом встать на ноги, ему потребуется длительный период реабилитации, помощь родных и материальные затраты. Поэтому ликвидация безграмотности в части диагностики инсультов в каком-то смысле является спасательной операцией нации.

Наталья Устюгова

ОПАСНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Мнение Лунгу

Всем известно: своевременно начатое лечение – залог быстрого выздоровления. Для людей, перенёсших инсульт, это правило особо актуально. Ситуация в сельской местности отягощается тем, что в сёлах очень много одиноких престарелых людей. Некоторые из них обслуживаются социальными работниками, которые приходят пару раз в неделю. Мы предоставляем одиноким пенсионерам компенсированные лекарства, отслеживаем развитие их болезни. Но люди не всегда слушают врачей и часто занимаются самолечением. За их экспериментами над своим здоровьем мы проследить не можем. Поэтому в любой момент у человека с гипертонией (а с возрастом у многих повышается артериальное давление) может случиться гипертонический криз, который способен спровоцировать инсульт. Когда и в каком состоянии найдут пострадавшего, зависит от сферы его общения.

На уровне нашего района, где нет компьютерной томографии, врачи не могут провести предварительное обследование. Ближайший город, где есть необходимая медицинская техника и врач-нейрохирург, – это Бельцы. Но кроме своевременной постановки диагноза, многое зависит от наличия специализированного транспорта. Для того чтобы доставить пациента из района в Кишинёв на частной машине скорой помощи, необходимо 5 тыс. леев. На транспорте, которым оснащены районные больницы, больного можно просто не довезти. С учётом того, что специализированные машины приезжают из Кишинёва (а это путь туда и обратно, плюс состояние сельских дорог), наши пациенты никак не могут попасть в то самое терапевтическое окно, когда можно спасти здоровье, а иногда и жизнь человека.

Анатолий Лунгу, семейный врач села Малиновское Рышканского района