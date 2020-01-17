Мозг на пенсии

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Когда начинается его преждевременное старение?

Специалисты зарубежных исследовательских школ и институтов, занимающиеся вопросами старения мозга, определили, что в числе основных причин его преждевременного старения называют ожирение, диабет и гипертонию. Свои выводы они сделали на изучении данных МРТ нескольких тысяч людей в возрастной группе 37 – 55 лет. Кроме того, все испытуемые проходили специальный тест на логику.

О том, что такое преждевременное старение мозга, кто в группе риска и какие факторы провоцируют его развитие, в нашем материале.

В чём суть проблемы?

Многие под термином «старение мозга» понимают развитие таких патологий, как старческая деменция, синдром Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Многим кажется, что стареть мозг начинает не раньше 50, а то и 60 лет. На самом деле есть теории, что изменение его функций в сторону угасания стартует в 35–36 лет, естественно, очень медленно, и для человека практически на начальных этапах незаметно. Но сегодня отмечаются случаи начала разрушительных процессов и у людей, которые едва переступили рубеж 30 лет.

Стоит понимать, что нельзя предотвратить естественные процессы, но зато их можно замедлить по максимуму, до глубокой старости сохраняя ясность ума и сознания. Главное – не пропустить первые сигналы и строго соблюдать все профилактические мероприятия.

Считается, что старение мозга начинается с повреждения клеток, которые отвечают за выработку дофамина – гормона, ответственного за получение удовольствия, мотивацию и стремление к обучению. Развивается дисбаланс, который дальше тянет за собой атрофические процессы.

Симптомы

Специалисты утверждают: на начало старения мозга указывают следующие симптомы:

ухудшается память;

снижается мотивация к выполнению привычной деятельности;

развиваются трудности при принятии тех или иных решений;

новая информация начинает усваиваться хуже;

появляются раздражительность, изменения в характере (нередко негативные), чрезмерная склонность к морализаторству;

снижается чувство юмора;

появляются депрессия и чувство усталости;

развивается повышенная тревожность и появляются страхи перед будущим.

Это всё происходит естественно на фоне уменьшения количества дофамина. Нередко возрастные изменения мозга сказываются на сне – он нарушается, становится менее качественным, человек не чувствует себя отдохнувшим.

Определить (при наличии таких симптомов), действительно ли у вас началось старение мозга, можно, сделав компьютерную томографию. Она максимально полно покажет, что происходит с мозгом, какие его участки страдают.

Главное – не пропустить первые сигналы и строго соблюдать все профилактические мероприятия.

Причины

В числе причин, которые приводят к развитию преждевременного старения мозга, называют сразу несколько факторов.

Питание

Оно считается ключевым. Если потреблять много рафинированных продуктов, копчёных и полуфабрикатов типа сосисок и колбасы, плавленых сыров, алкоголя, маргарина, то ничего хорошего для организма в целом не будет. Связано это с тем, что красители и прочие потенциально вредные компоненты, входящие в состав таких продуктов, разрушают барьеры защитных оболочек мозга и напрямую могут повреждать ткани органа. Причём это подтверждают исследования. Так наблюдались люди с синдромом Альцгеймера, и в 10 случаях из 10 испытуемые придерживались именно такого рациона. Кроме того, именно эти продукты приводят к развитию ожирения, которое не только старит мозг, но и напрямую влияет на инфаркты и инсульты и прочие проблемы с организмом.

Выход из ситуации

Тут всё достаточно просто: надо пересмотреть своё меню в пользу более здорового и сбалансированного. Обязательно следует пить чистую питьевую воду, которая вымывает из организма всё ненужное, разжижает кровь. В пищу стоит употреблять те продукты, которые помогают мозгу функционировать нормально – растительные масла, богатые олеиновой кислотой, морепродукты и рыбу, брокколи, фасоль, лук, зелень и листья салата.

Вредные привычки

Курение и потребление алкоголя крайне негативно сказываются на состоянии организма. Это знают все, но продолжают недооценивать риски. Так, например, табачный дым приводит к спазмам сосудов и ухудшению кровообращения, в том числе и в мозге. А без достаточного питания клетки органа начинают отмирать. Кроме того, соединения табачного дыма становятся причиной истончения нейронов, вследствие чего электроимпульсы передаются хуже и перемещаются хаотично – именно это и становится причиной раздражительности, забывчивости, невнимательности.

Выход из ситуации

Естественно, стоит свести к минимуму потребление столь вредных веществ. А ещё лучше бросить совсем, ведь даже 2–3 сигареты наносят непоправимый ущерб, 1 бокал вина или более крепкого напитка, потребляемый ежедневно, также может сказаться разрушительно на организме.

Переутомление и стрессы

Если каждый день напрягать свой организм, да ещё и делать это сверх всякой меры, рано или поздно он попросту надорвётся. Поэтому не стоит упорствовать. Не перегружайте мозг каждый день. При тяжёлых нагрузках клетки органа начинают надрываться, а значит, уже не могут работать как здоровые, начинается сбой биохимических реакций, образуется замкнутый круг. Причём чрезмерными нагрузками для серого вещества являются не занятия физкультурой или какой-то иной тяжёлый физический труд, а долгое сидение за компьютером или книгами, работа с цифрами.

Стрессы также не очень хорошо сказываются на состоянии мозга. Они приводят к спазмам сосудов, становятся причиной недостаточного питания. Стресс влияет на такую часть мозга, как эпифиз. Именно в нём формируется гормон сна – мелатонин. Опять же замкнутый круг: меньше гормона сна – хуже отдыхает человек, не может восстановиться – мозг страдает ещё больше.

Выход из ситуации

Чтобы не заработать переутомление, следует отнестись ответственно к перерывам в рабочем дне: надо обязательно вставать, делать по возможности производственную гимнастику, прогуливаться на свежем воздухе. В идеале следует делать перерыв минут на 10 – 15 через каждые 1–2 часа работы.

Борьба со стрессом также должна занимать определённое место в вашем распорядке. Стоит найти себе хобби, которое будет доставлять удовольствие, можно подключить успокоительные средства на растительной основе. Ну и, конечно же, следует высыпаться, причём желательно при отходе ко сну учитывать и пик выработки мелатонина, который приходится на 22–23 часа и продолжается до часу ночи. В это время уже желательно спать.

Средства профилактики старения мозга просты. И если их выполнять с ранней молодости, а не злоупотреблять резервами организма, то можно защитить себя от преждевременного старения мозга и наслаждаться дольше полноценной жизнью с чистым и ярким сознанием.

Анна Шатохина

ФАКТЫ

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