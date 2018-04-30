Мозаика на здании ДК Профсоюзов включена в Национальный реестр памятников Молдовы (DOC)

Об этом заявил мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов после встречи с бывшим сотрудником министерства культуры.

Он отметил, что данный статус означает, что здание находится под охраной государства, следовательно авторизация на снос здания ДК Профсоюзов была выдана в нарушение закона.

– Она незаконна без соответствующего постановления парламента или решения Комиссии по охране памятников при министерстве образования, культуры и исследований! Подписавшие авторизацию на снос здания нарушили закон, так же как и собственник здания, как и сотрудники минкульта своим бездействием, – заявил Одинцов.

Он также призвал высказаться по данному поводу министра просвещения, культуры и исследований Монику Бабук.