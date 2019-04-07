Мотоциклист в Кагуле умер на месте после того, как влетел в микроавтобус (ФОТО 18+)

0

Серьезная авария произошла в эти выходные в Кагульском районе. Так скончался 34-летний мотоциклист, который влетел в рейсовый микроавтобус.

По информации полиции, водитель значительно превысил скорость, не справился с управлением и врезался в автобус. В момент инцидента в транспортном средстве не было ни единого пассажира. От полученных травм мотоциклист скончался на месте, пишет realitatea.md.

Обстоятельства аварии выясняются.