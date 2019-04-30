Мотоциклист сбил пешехода: мужчина скончался в больнице

Мотоциклист сбил пешехода: мужчина скончался в больнице

Трагическое происшествие произошло в пасхальную ночь. Мужчина погиб после того, как его сбил мотоцикл. 

По информации полиции, инцидент произошел в селе Фэгэдэу Фэлештского района. 18-летний парень сбил на мотоцикле пешехода. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти не удалось: 33-летний пострадавший скончался минувшей ночью в Бельцах.

Известно, что после ДТП мотоциклист покинул место происшествия, оставив раненого на дороге. Обстоятельства выясняются, пишет publika.md.

 

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