Мотоциклист погиб, а пешеход находится между жизнью и смертью после серьезного ДТП (ВИДЕО)

Один человек погиб и еще один был тяжело ранен в результате ДТП, которое произошло вблизи села Хилиуць Фэлештского района.

Инцидент произошел после того, как мотоциклист на высокой скорости выехал на встречную полосу и сбил 19-летнего пешехода. Оба с тяжелыми травмами были доставлены в районную больницу.

Несмотря на усилия врачей, 18-летнего мотоциклиста не удалось спасти. Пешеход находится между жизнью и смертью.

Полицейским удалось установить, что мотоциклист существенно превысил скорость, а у автотранспортного средства не было регистрационных номеров. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить.