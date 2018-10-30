Мотоциклист из Сынджерей едва не погиб, врезавшись в прицеп трактора

Мотоциклист из Сынджерей едва не погиб, врезавшись в прицеп трактора

59-летний житель села Хечул Ноу Сынджерейского района был в шаге от смерти после того, как врезался на мотоцикле в прицеп трактора.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 30 октября, в селе Елизавета муниципия Бельц, пишет jurnaltv.md. По данным полиции, мотоциклист попытался совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвра. В результате этого он врезался в прицеп трактора. Мужчина был госпитализирован, но вскоре его выписали.

По факту ДТП проводится проверка. Виновному в аварии придётся заплатить штраф за нарушение ПДД.

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