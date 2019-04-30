Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП в центре столицы (ВИДЕО)

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Двое молодых людей были госпитализированы вчера после того, как на мотоцикле врезались в машину. Инцидент произошел на пересечении улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Михаил Когылничану.

Мотоцикл, которым управлял 20-летний молодой человек, ехал по улице Бодони, когда врезался в машину, за рулем которой был 27-летний мужчина. У мотоциклиста была пассажирка – 16-летняя девушка. Их обоих доставили в больницу, их состояние не является тяжелым, пишет realitatea.md.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит определить, кто из водителей не учел ПДД и виновен в аварии.