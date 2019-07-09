Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Аненах

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Авария произошла в селе Кетросу Новоаненского района. Мотоциклист и его пассажир попали в больницу в результате столкновения с легковым авто.

ДТП произошло сегодня утром, передаёт jurnal.md. 64-летний водитель Toyota поворачивал налево с главной дороги на второстепенную, по которой двигался 28-летний мотоциклист.

Водитель мотоцикла, совершая обгон микроавтобуса, не заметил транспортного средства, поворачивающего налево. В результате удара мотоциклист и его 29-летний пассажир попали в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.