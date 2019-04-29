Мотоциклист и автоледи госпитализированы в результате ДТП в Тирасполе (ФОТО)

Мотоциклист и автоледи госпитализированы в результате ДТП в Тирасполе (ФОТО)

На улице Шевченко в районе дома 64а произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись ехавшие в попутном направлении мотоцикл Honda и автомобиль Mazda.

По предварительной версии, 26-летний водитель мотоцикла, не убедившись в безопасности манёвра, стал обгонять Mazda, которая поворачивала налево. В результате столкновения оба водителя получили телесные повреждения. Мотоциклист госпитализирован в РКБ. 40-летняя женщина, управлявшая машиной, отпущена на амбулаторное лечение, пишет mvdpmr.org.

По факту ДТП проводится проверка. Оба транспортных средства помещены на охраняемую площадку.

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