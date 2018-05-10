Московский полицейский ложно обвинил молдаванку в торговле наркотиками, но был раскрыт

Случай произошел в феврале 2015 года: сотрудник московского ОВД вместе со своей сотрудницей организовал фальсификацию документов для “улучшения показателей своей работы”.

Так, они подделали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении наркозависимой гражданки Молдовы, указав в документах, что она якобы продавала метадон. При этом «для придания видимости законности проводимых мероприятий» в качестве соучастника преступления они привлекли ранее судимую женщину, имеющую знакомых среди наркоманов, пишет iz.ru.

В итоге по поддельным материалам против молдаванки возбудили уголовное дело. За получение признательных показаний сотрудник полиции продал ей метадон.

Помимо этого, выяснилось, что правоохранитель хранил в помещении ОМВД героин, метадон и амфетамин, которые были обнаружены в ходе оперативных мероприятий и изъяты.

В итоге суд приговорил “оборотня в погонах” к 12 годам колонии строгого режима, а его коллега и вторая соучастница получили по пять лет условно и пять лет в колонии общего режима соответственно. Оба сотрудника полиции лишены офицерских званий.