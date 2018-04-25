Москитную сетку, продукты и спиртное украл у пенсионера житель Приднестровья

Москитную сетку, продукты и спиртное украл у пенсионера житель Приднестровья

Инцидент произошел в Днестровске, с заявлением о краже в городской отдел внутренних дел обратился 70-летний мужчина. 

По его словам, в его квартире на 1-ом этаже дома побывал незваный гость. Злоумышленник пробрался в жилье через окно и унёс с собой москитную сетку, продукты, спиртное.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался нигде не работающий 32-летний житель соседнего дома. Часть украденного имущества была обнаружена в его квартире.

По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело, проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

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