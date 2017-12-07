Мощный прорыв трубы лишил отопления часть Кишинева

Опубликован список улиц, которые затронула авария.

Серьезнейшая авария произошла сегодня в первой половине дня на улице Вадул-луй-Водэ. Прорыв был настолько серьезным, что в считанные минуту улица оказалась буквально залита кипятком и окутана паром.

В результате без отопления оказались лишены жители сразу трех секторов столицы: Центра (кроме Телецентра), Рышкановки и Ботаники.

Список улиц:

— Центр: Чуфля, Витязул, Албишоара, Матеевич, Когылничану и другие;

— Ботаника: Салкымилор, Валя Кручий, Сармизеджетуза, Куза Водэ, Гренобля;

— Рышкановка: Владимиреску, Киев, Отоваска, Старая Почта: Каля Орхеюлуй, Дойна.

В Termoelectrica обещают восстановить подачу отопления в течение 10 часов.