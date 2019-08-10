Мощный ливень нанёс ощутимый ущерб населённым пунктам страны

0

Согласно информации, предоставленной ГИЧС, в результате проливных дождей, прошедших 8 и 9 августа, пострадало несколько населённых пунктов.

Так, из-за порывов ветра упало несколько деревьев в Новых Аненах, Чимишлии, Страшенах и Единцах. Для расчистки дорог понадобилось вмешательство спасателей. В Чимишлии ветер повалил сухое дерево и едва не задел столб с проводами. Сотрудникам ГИЧС удалось оперативно и аккуратно расчистить проблемный участок.

Согласно полученным данным, 8 августа выпавшие осадки повредили 23 га яблоневых садов и 48 га кукурузы в деревне Стурзовка Глодянского района, а также 3,5 га садов в Единцах. Также ветер снёс с крыш двух жилых домов в селе Буздуганы 47 листов шифера и повредил крышу жилого дома в Единцах. В селе Бурланешты упало более 500 листов шифера с крыш нескольких зернохранилищ.

Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для оценки материального ущерба.