Мощи Святого Пантелеймона доставят сегодня в Кишинев

Мощи Святого Пантелеймона доставят сегодня в Кишинев

Со 2 по 12 октября при поддержке Президента Республики Молдова и с благословления Его Высокопреосвященства Владимира, митрополита Кишиневского и Всея Молдовы, в нашу страну будет привезен фрагмент мощей Святого Пантелеймона, которые хранятся в Монастыре Святого Павла на Афонской горе.

Святые мощи будут выставлены для поклонения всем верующим во многих населенных пунктах нашей страны в следующей очередности:

  • 2 октября (после 17.00) и 3 октября – Собор Рождества Христова, мун. Кишинев;
  • 4 октября – Онкологический институт, мун. Кишинев;
  • 5 октября – Собор Святого Иоанна Крестителя, город Комрат;
  • 7 октября – Собор Святых Архангелов Михаила и Гавриила, город Кагул;
  • 8-9 октября – Епископальный собор Святых Императора Константина и Царицы Елены, город Бельцы; 10 октября – Христорождественский монастырь Единецкого района;
  • 11 октября – Собор Рождества Христова, мун. Кишинев.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md