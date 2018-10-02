Мощи Святого Пантелеймона доставят сегодня в Кишинев

Со 2 по 12 октября при поддержке Президента Республики Молдова и с благословления Его Высокопреосвященства Владимира, митрополита Кишиневского и Всея Молдовы, в нашу страну будет привезен фрагмент мощей Святого Пантелеймона, которые хранятся в Монастыре Святого Павла на Афонской горе.

Святые мощи будут выставлены для поклонения всем верующим во многих населенных пунктах нашей страны в следующей очередности:

2 октября (после 17.00) и 3 октября – Собор Рождества Христова, мун. Кишинев;

4 октября – Онкологический институт, мун. Кишинев;

5 октября – Собор Святого Иоанна Крестителя, город Комрат;

7 октября – Собор Святых Архангелов Михаила и Гавриила, город Кагул;

8-9 октября – Епископальный собор Святых Императора Константина и Царицы Елены, город Бельцы; 10 октября – Христорождественский монастырь Единецкого района;

11 октября – Собор Рождества Христова, мун. Кишинев.