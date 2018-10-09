Мощам Святого Пантелеймона поклонились более 150 тысяч верующих (ФОТО)

Мощам Святого Пантелеймона поклонились более 150 тысяч верующих (ФОТО)

Сегодня Игорь и Галина Додон приняли участие в литургиях в церкви Святого Дмитрия города Купчинь, в монастыре Рождества Христова в селе Забричаны и строящемся Кафедральном соборе святого Василия Великого в городе Единцы. Богослужения состоялись по случаю прибытия сюда мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Как отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, менее чем за неделю мощи Святого Пантелеймона были привезены уже в девять населенных пунктов страны. Священной реликвии поклонились более 150 тысяч верующих. Завтра мощи снова будут возвращены в Кишинев, а после 12 октября их отправят обратно в монастырь Святого Павла на Святой Афон.

– Уверен, что православная вера объединяет нас и придает нам сил, – подчеркнул президент. 

Напомним, что 2 октября инициативе главы государства в Республику Молдова со Святой горы Афон были доставлены мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона. В течение 12 дней они доставляются для поклонения верующим во многие регионы страны.

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