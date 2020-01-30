Мошенник из Каушан обманул доверчивую гражданку, сославшись на “известных” прокуроров

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Житель Каушан был задержан сотрудниками НАЦ на 72 часа в рамках дела о злоупотреблении властью. Он попытался убедить женщину заплатить 15 000 леев в обмен на обещание помочь с уголовным делом её сына.

В частности, молодой человек сказал, что знает многих влиятельных лиц в правоохранительных органах и может “обеспечить” для сына жертвы приговор, не связанный с лишением свободы. Для большей убедительности злоумышленник назвал несколько имён из прокуратуры Каушан.

По словам заявительницы, мужчина не в первый раз обещал ей помочь, ссылаясь на имена некоторых прокуроров. Два года назад он запросил у жертвы 3 000 евро, чтобы “уладить” другое дело. В тот раз женщина передала деньги, однако подозреваемый с ними исчез, не выполнив обещанного. Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в прокуратуру Каушан, а те, в свою очередь, в НАЦ.

Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вину, отметив, что использовал имена сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы вымогать деньги. В этом контексте его также могут привлечь к ответственности за мошенничество. В случае обвинительного приговора задержанному грозит до 6 лет тюрьмы.