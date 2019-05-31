Мошенницу из Кишинёва приговорили к 10-и годам тюрьмы: обманным путём она получила более 700 тысяч леев

0

Жительница столицы была приговорена к 10 годам лишения свободы за три случая мошенничества, совершённых в особо крупных размерах.

Прокуратура муниципия Кишинёв доказала, что в период с 2011 по 2016 годы подсудимая мошенническим путём получила более 765 тысяч леев от пятерых человек, которых она обманула разными методами. Согласно материалам дела, женщина взяла в банке кредит на 500 000 леев, оставив в залог недвижимое имущество, принадлежащее трём лицам, обманутым ею. В другом эпизоде женщина под предлогом приватизации квартиры в Кишинёве убедила хозяина имущества дать ей 500 евро, которые в итоге потратила на свои нужды, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РМ.

Ещё один случай мошенничества произошёл весной 2016 года. Тогда женщина, воспользовавшись влиянием и доверием человека, получила от него 254 000 леев, якобы, на новые инвестиции в кондитерский бизнес. Не выполнив свои обязательства, мошенница исчезла с деньгами.

В ходе судебного процесса 44-летняя обвиняемая не признала свою вину. Приговор в виде лишения свободы на срок 10 лет является не окончательным и может быть обжалован.