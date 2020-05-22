Мошенница сняла деньги с чужой банковской карты, чтобы оплатить свой кредит

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В милицию обратилась 59-летняя жительница Дубоссарского района. Женщина сообщила, что с её банковской карты пропала крупная сумма денег. При этом сама карта была в кошельке заявительницы.

Вскоре правоохранители установили подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя коллега пострадавшей, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, потерпевшая упомянула, что у неё на счету есть крупная сумма денег, а банковская карта и листок с ПИН-кодом находятся в кошельке. Внимательная собеседница информацией воспользовалась. Свои действия подозреваемая объяснила тем, что за чужой счёт расcчитывала погасить кредит.

Похищенные деньги изъяты, в ближайшее время их вернут законной владелице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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