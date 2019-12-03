Мош Крэчун со своей свитой посетил примэрию Кишинёва (ФОТО)

Мош Крэчун со своей свитой посетил примэрию Кишинёва (ФОТО)

В понедельник, 2 декабря, примэрию муниципия Кишинёв посетил главный Дед Мороз страны, Мош Крэчун. Вместе с ним в примэрию пришла его свита, а также персонажи сказок – Пэкалэ и Тындалэ. Гости пели песни и колядки, желая чиновникам примэрии долгих лет и здоровья.

Генпримар Кишинёва Ион Чебан вручил дедушке ключи от города, и с этого момента Мош Крэчун начал отвечать за праздничную атмосферу в столице. Кроме этого, Дед Мороз получит письма от детей, и к Новому году исполнит их желания.

Напомним, что молдавский Мош Крэчун попал в десятку лучших Дедов Морозов в странах СНГ.

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