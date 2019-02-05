Мороз, сколиоз и авитаминоз. Из-за чего ноги сводит судорогой

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Врачи уверены, что судороги нельзя называть индивидуальной особенностью организма человека и игнорировать их на этом фоне.

На самом деле появление судорожного синдрома указывает на то, что есть патология, с которой следует бороться, чтобы явление не повторялось. Ведь судорога крайне болезненна, а в некоторых случаях и опасна. Традиционно считалось, что проблему вызывает варикоз и замедление кровообращения. Однако врачи выделяют и другие причины, например, сколиоз. Что может становиться причиной судорог и как с ними справляться, АиФ.ru рассказал врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

Почему появляется проблема?

Основная и самая распространенная причина — неправильная (чрезмерная) нагрузка на ноги. И в определённый момент она начинает проявляться в виде судорог. Что может вызвать подобное напряжение? Среди причин — предшествующий сколиоз и травмы копчиково-крестцовой области. Из-за них разворачиваются тазовые кости, следовательно, нагрузка на ноги распределяется неправильно. По идее, это должно мешать человеку ходить, но наш организм удивителен: он приспосабливается. А вот мышцы начинают работать более интенсивно, чем в здоровом теле. Для удержания тела в вертикальном положении им приходится перенапрягаться. Когда человек ложится спать, он вроде бы расслабляется, но с мышцами ног этого не происходит. Во время сна могут появляться давящие, распирающие ощущения, которые пропадают при движении из-за усиливающегося кровообращения. В норме любые движения (приседания, ходьба, растирание и т.д.) снимают мышечное напряжение, но при нарушенной механике нижней части тела этого недостаточно. Поэтому процесс продолжается ночью — во сне в ногах возникают подергивания, которые могут будить человека и даже провоцировать бессонницу. Это называют синдромом беспокойных ног. По сути это и есть судороги.

Также среди причин, вызывающих судорожное сокращение мышц, выделяют:

Физическая нагрузка: длительная ходьба, интенсивные тренировки. Судороги в таком случае сигнализируют о том, что мышцы еще не восстановились, не отдохнули, а накопившиеся в них продукты обмена полностью не вымылись.

Из-за перенапряжения судороги нередко появляются у спортсменов во время занятий спортом.

Возрастающая нагрузка у беременных может вызвать появление судорог. Беременность работает, как лакмусовая бумажка, — выявляет ранее скрытые дефекты и проблемы опорно-двигательного аппарата.

Нарушение работы паращитовидных желез. Следствием этого является замедленное всасывание кальция в кишечнике.

Гипогликемия, или снижение уровня глюкозы в крови.

Недостаток витамина D. Конечно, это не прямая причина. Тем не менее недостаток данного витамина может быть косвенным признаком. А его дефицит встречается у большинства жителей России, и это не стоит упускать из виду.

В том случае, когда подобный синдром появляется постоянно и затрагивает не только мышцы ног, я рекомендую в обязательном порядке проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Если во время плавания, например, в бассейне, вы чувствуете, что ногу сводит, объяснений этому может быть два. Во-первых, непривычная повышенная нагрузка: сильное напряжение икроножных мышц, вытягивание пальцев. Вторая причина — холод. Низкие температуры сами по себе могут спровоцировать спазмы.

Первая помощь

«Скорая помощь» при судороге — растянуть мышцу как можно быстрее. Причем растягивать ее надо с усилием. Если произошел спазм икроножной мышцы, потяните носок на себя. Такое положение носка растягивает мышцу и не препятствует повторному образованию спазма.

Вот еще некоторые упражнения, которые помогают снимать накопившееся в мышцах напряжение.

1. Наклоны туловища: тянемся пальцами рук к носочкам, при этом стопы полностью стоят на полу — не отрываем пятки! Повторить 5-7 раз. Попробуйте задержаться в такой позе на несколько секунд, чтобы как следуют растянуть икроножную мышцу.

2. Исходное положение — стоя. Поднимайтесь на носочки, тяните руки вверх, потом опускайтесь на пятки — в исходное положение. Повторить лучше раз десять с небольшими перерывами (5-10 секунд).

Если вам приходится переносить тяжелые физические нагрузки, например, долгое время находиться на ногах, найдите несколько минут, чтобы полежать (лучше всего — ногами вверх) или посидеть. По возможности выполняйте эти упражнения.

Ежедневные физические нагрузки, вечерние прогулки помогут несколько облегчить симптомы. Все, что расслабляет мышцы, — приветствуется. Например, согревающий массаж или теплая ванна. Помните, что низкие температуры дают обратный эффект, поэтому избегайте переохлаждений и не купайтесь в холодной воде, будь то море, душ, ледяная купель после посещения бани.

Профилактика проблемы

Избегайте стресса. Как бы банально это ни звучало, стресс — причина возникновения самых разных проблем со здоровьем. Нервный срыв — это нагрузка на наш организм, прежде всего, на нервные окончания, которые отвечают за сокращение мышц.

Не допускайте обезвоживания организма, особенно если занимаетесь физическими нагрузками. Все это — непрямые причины, которые негативно влияют на организм, вызывают дефицит необходимых микроэлементов, разрушая нас.