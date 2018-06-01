Мопедистка и автоледи не поделили дорогу в Каменке (ФОТО)

Две женщины стали участницами аварии на пересечении улиц Кировской и Сенатовской.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, выезжая на перекрёсток с второстепенной дороги, водитель автомобиля Peugeot, 34-летняя жительница Флорештского района, не выполнила требование дорожного знака «Уступите дорогу». Произошло столкновение с мопедом Lifan. Им управляла 51-летняя горожанка.

В результате ДТП мопедистка получила серьёзную травму головы, перелом лопатки, ушибы и ссадины. Она была госпитализирована в травматологическое отделение Центральной районной больницы.

По факту аварии проводится проверка.