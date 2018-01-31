Моника Бабук допустила ошибку, представляя нового госсекретаря правительства

Произошло это на заседании правительства сегодня, 31 января.

Так, министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук, представляя госсекретаря ведомства по вопросам спорта, которым стал именитый футболист Раду Ребежа, назвала его действующим вице-президентом молдавской федерации футбола, пишет unimedia.info.

Однако на данный момент Ребежа не занимает этот пост, уйдя с него еще в 2013 году. В 2015 году футболист был советником в правительстве Габурича, а сегодня является бизнесменом.