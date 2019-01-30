Момент задержания подозреваемых по делу ограбления в Дрокии показали на видео

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27 января четверо мужчин в возрасте от 21 до 25 лет, выходцы из северных районов страны, были задержаны сотрудниками Национального инспектората расследований совместно с командами Fulger и полицейскими и прокурорами из Дрокии. Все четверо подозреваются в совершении грабежа в доме банкира и его супруги.

Напомним, что преступление было совершено 26 января в Дрокии. Подозреваемые взломали сейф, откуда украли пистолет. Злоумышленники также присвоили себе денежные средства и золотые украшения хозяев дома.

Первый подозреваемый по прозвищу “Клим” ранее был судим, а в этот раз выполнял роль организатора преступления. Второй подозреваемый по прозвищу “Бумер” также с уголовным прошлым, в этот раз выполнял роль исполнителя. Только один из подозреваемых признал свою вину. Остальные соучастники выступали в роли исполнителя и водителя.

В результате обысков, проводимых по местам жительства подозреваемых (Бельцы и Рышканы), были найдены вещественные доказательства: мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты, ноутбук, пистолет, а также предметы, представляющие интерес для следствия. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.