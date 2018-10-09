Момент взрыва на Рышкановке попал в прямой эфир (ВИДЕО 18+)

Молодой человек вел любительскую видеосъемку в прямом эфире в тот момент, когда раздался взрыв.

Запись была массово обнародована только сегодня, 9 октября. На ней, в частности, видно, как молодые люди интервьюируют прохожего, за спиной которого внезапно раздается взрыв, сопровождаемый яркой вспышкой и грохотом от падающих бетонных блоков.

Напомним, в результате инцидента погибли 4 человека, в том числе 4-летний ребенок. Еще 9 человек получили ранения.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!!!