Момент вчерашнего ДТП в центре столицы попал на видеорегистратор (ВИДЕО)

Момент вчерашнего ДТП в центре столицы попал на видеорегистратор (ВИДЕО)

Момент, когда машина марки Renault врезалась в автомобиль Toyota Land Cruiser, попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения и был опубликован в социальных сетях.

На кадрах видно, что Renault ехал на высокой скорости и не уступил дорогу второму автомобилю, который ехал по правилам. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, согласно предварительным выводам правоохранителей, виновным в аварии  является 22-летний водитель Renault, который был доставлен в больницу с травмами, пишет deschide.md. За рулём второго автомобиля находился 21-летний молодой человек.

Пресс-секретарь Института скорой медпомощи Кристина Горе сообщила, что в результате ДТП молодой человек получил несколько лёгких ран, а после того, как получил медицинскую помощь, отправился домой. Виновному в аварии грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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