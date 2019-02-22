Момент вчерашнего ДТП на Телецентре попал на видео: водитель на высокой скорости влетел в столб (ВИДЕО)

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Момент аварии, которая произошла в четверг, 21 февраля, был снят видеорегистратором, установленном в машине одного из участников ДТП.

Напомним, что вчера на перекрёстке улиц Георгий Асаки и Короленко Infiniti врезался в машину марки Toyota. Удар был настолько сильным, что Infiniti рикошетом отбросило в столб, пишет n4.md. Судя по кадрам, снятым видеорегистратором, водитель Toyota, разговаривая по телефону, решил свернуть влево, однако забыл удостовериться в безопасности своего манёвра. Сзади на весьма высокой скорости ехала Infiniti и ударила Toyota по касательной, несмотря на то, что водитель включил указатель поворота. Затем Infiniti вылетела за пределы проезжей части и снесла столб.

Стоит отметить, что водитель Infiniti сбежал с места ДТП и направился в больницу, так как получил травму плеча. Однако мужчина и оттуда сбежал до прихода полиции. На данный момент органы правопорядка разыскивают его.