Момент столкновения троллейбуса с Hyundai сняла камера: оба ехали на зеленый свет (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения, “смотрящая” на перекресток бульвара Штефана чел Маре и улице Витязул, ясно запечатлела момент ночного столкновения троллейбуса и легкового автомобиля.

Так, на кадрах видно, как два автомобиля на высокой скорости выезжают на перекресток, где в этот момент троллейбус поворачивает налево. Один из автомобилей успевает объехать троллейбус слева, не задев, а второй врезается и от сильного удара отлетает на несколько метров.

Согласно ПДД, водитель троллейбуса должен был уступить дорогу автомобилям, едущим прямо. Hyundai, тем не менее, ехал на превышенной скорости: согласно обнародованной ранее информации, стрелку спидометра легкового автомобиля заклинило на 140 км/ч.

Как сообщает protv.md, за рулем троллейбуса находилась женщина, которая работает в данной должности уже 4 года. Она, равно как и 10 пассажиров этого транспортного средства, не пострадала, – если не считать сильного испуга и стресса. Водитель отметила, что из-за высокой скорости Hyundai не смогла должным образом отреагировать на ситуацию.

По информации администрации управления электротранспорта, ремонт поврежденного троллейбуса обойдется в 30 тысяч леев. Если виновной будет признана его водитель, оплатить ремонт придется ей, а если нет – расходы возместит страховая компания.