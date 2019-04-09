Молодых людей, ограбивших на Ботанике прохожего, разыскивает полиция (ВИДЕО)

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Молодые люди, попавшие на видео, разыскиваются сотрудниками полиции сектора Ботаника. 31 марта они украли у прохожего сумку.

23-летний потерпевший рассказал в полиции, что на проспекте Дачия к нему подошли двое незнакомцев и силой отобрали сумку с личными вещами и деньгами. Сумма нанесённого ущерба составила 2 000 леев. После ограбления подозреваемые скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление личности подозреваемых. В соответствии с действующим уголовным законодательством, нарушителям грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

Всех, кто узнал молодых людей на видео, просят обратиться по телефонам: 069 078 410 или 112. Конфиденциальность источников информации гарантируется.