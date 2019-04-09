Молодых людей, ограбивших на Ботанике прохожего, разыскивает полиция (ВИДЕО)

Молодых людей, ограбивших на Ботанике прохожего, разыскивает полиция (ВИДЕО)

Молодые люди, попавшие на видео, разыскиваются сотрудниками полиции сектора Ботаника. 31 марта они украли у прохожего сумку.

23-летний потерпевший рассказал в полиции, что на проспекте Дачия к нему подошли двое незнакомцев и силой отобрали сумку с личными вещами и деньгами. Сумма нанесённого ущерба составила 2 000 леев. После ограбления подозреваемые скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление личности подозреваемых. В соответствии с действующим уголовным законодательством, нарушителям грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

Всех, кто узнал молодых людей на видео, просят обратиться по телефонам: 069 078 410 или 112. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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