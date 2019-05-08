Молодые люди исполнили “Вальс Победы” в центре Кишинева (ФОТО)

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“Волонтеры Победы” и “Молодая гвардия” провели вчера, 7 мая, традиционный флешмоб по случаю предстоящего Дня Победы. Десятки пар закружились в “Вальсе Победы”. Молодые люди поздравляют таким образом ветеранов с праздником уже 4 год подряд.

– “Вальс Победы” проходит уже в четвёртый раз. Мы пригласили на мероприятие школьников, студентов вузов, членов общественных организаций. В общей сложности в акции приняли участие около 100 человек, – рассказал лидер “Молодой гвардии” Виктор Поляков.

Он также отметил, что в следующем году, когда весь мир будет отмечать 75 лет Победы, к участию в акции будут приглашены все горожане, которых будут готовы обучить танцу.

– Обещаем, что в следующем году мы поздравим ветеранов и тружеников тыла еще более масштабным шоу, – добавил он.

Идея международной акции “Вальс Победы” родилась в Екатеринбурге, ее подхватила молодёжь не только в России, но в других государствах. Акция представляет собой танцевальный флэшмоб как символ единства поколений, стран, народов ради мира на планете.