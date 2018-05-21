Молодому парню с юга Молдовы нужна наша помощь: спустя два месяца после ремиссии рак снова дал о себе знать (ВИДЕО)

Два года назад 25-летнему спортсмену, ведущему здоровый образ жизни, диагностировали рак лимфоузлов. Болезнь в его случае излечима, но для этого необходима сумма, неподъёмная для его семьи.

Евгений Чебан родился на юге Молдовы в селе Валя-Пержей Тараклийского района. Его отец погиб в автокатастрофе, а маме удалось чудом выжить, однако в результате аварии она получила инвалидность 2-ой группы. На тот момент Жене было 4 года, а его старшей сестре – 9, передаёт AccentTv.

В школе он был отличником, занимался волейболом, защищал на соревнованиях честь школы, района, а позже университета и столичного волейбольного клуба. Женя получил два образования по специальностям туризм и финансы, а в свои 20 лет уже работал и помогал финансово семье. Он добивался больших успехов в карьере, работал за рубежом, и всё бы продолжалось, если бы не рак лимфоузлов или Лимфома Ходжкина, который ему диагностировали врачи 2 года назад. Шея парня вздувалась на глазах. Уходили силы, постоянно клонило ко сну, поднималась температура, почти двухметровый богатырь худел на глазах.

Но, как говорит тётя Жени Татьяна Петрова, он всегда был с юмором, заражал всех таким оптимизмом, что даже врачи удивлялись. И никогда не хотел расстраивать родных по поводу своего состояния здоровья.

– Это для нас был такой удар. Он всегда был здоровым, жизнерадостным, интересным, хорошим и вдруг с ним такое случилось. Очень переживали, но пришлось мириться, – говорит бабушка Мария Чебан.

Женя прошёл курс лечения в столичном Онкологическом институте, где ему сделали 10 курсов химиотерапии и 20 курсов радиотерапии. После года лечения парень, наконец, добился ремиссии и поделился со всеми родными и близкими радостной новостью.

– Я ПОБЕДИЛ РАК! Как давно я ждал этой новости от врачей! Как давно я хотел скинуть этот панцирь и ощутить себя человеком, который достоин жить и радоваться дню белому, а не копить проблему на проблеме… 12 января – мой второй день рождения! – написал он у себя на странице в социальной сети.

К сожалению, праздник продлился недолго. Уже через 2 месяца анализы показали, что болезнь вернулась. Сейчас за Женину жизнь борются врачи турецкой клиники MedicalPark. Они дали парню возможность лечиться в долг на основе контракта. Женю можно спасти. Но цена спасения – 89 500 долларов, из которых собрано пока чуть меньше 10-ти тысяч. Эта сумма совершенно неподъемная для семьи Жени, поэтому близкие с последней надеждой обращаются к каждому из нас.

– Я всегда была сильной. Конечно, как и все женщины, иногда давала себе слабинку – плакала. Но только в подушку. Поэтому сейчас, когда понимаю что ни я, ни вся наша семья не можем справиться самостоятельно со сложившейся ситуацией, мне очень не просто поднять с подушки заплаканное лицо и обратиться за помощью. Это очень сложно! Но здоровье моего брата, Жени, сейчас самое главное для нас, – написала в соцсети сестра Жени Алина Вылкова. – Вариантов нет. Только один – он выздоровеет, это не обсуждается. Другого не дано. Все будет хорошо, мы уверены, – со слезами на глазах говорит Женина мама Светлана Чебан.

Сейчас, как никогда, важен каждый лей на счету Жени. Вы можете дать этому парню шанс прожить яркую жизнь. Чтобы помочь, вы можете пожертвовать любую сумму денег на сайте caritate.md или youcaring.com, а также перечислить средства на банковские реквизиты:

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