Молодой житель столицы после ссоры с девушкой спрыгнул с 8-го этажа

Молодой житель столицы после ссоры с девушкой спрыгнул с 8-го этажа

Молодой человек скончался после того, как выпал с 8-го этажа жилого дома. Трагедия произошла этой ночью на улице Студенцилор сектора Рышкановка.

Погибшему парню было 27 лет. Известно, что он решился на отчаянный шаг после того, как поссорился по телефону со своей 21-летней девушкой, которая объявила ему о расставании. Молодой человек не оставил прощальной записки. Прежде чем спрыгнуть с балкона, он позвонил девушке и сказал, что покончит с собой, если она не вернётся, пишет deschide.md.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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