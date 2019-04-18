Молодой вор-рецидивист попался на краже со склада в Ставченах (ВИДЕО)

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29-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка совместно с сотрудниками частной службы охраны за попытку совершения кражи со склада, расположенного в Ставченах. Мужчину сопроводили в инспекторат для выяснения всех обстоятельств.

В ходе разбирательства было установлено, что в конце декабря 2018 года задержанный уже совершал кражу с данного склада, откуда вынес денежные средства в размере 60 287 леев. Мужчина признал свою вину. Следует отметить, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Подозреваемого задержали на 72 часа за кражу. Согласно действующему законодательству, ему грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.