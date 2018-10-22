Молодой водитель, сбивший насмерть женщину на Ботанике, был задержан на 72 часа (ВИДЕО)

20-летний водитель, который насмерть сбил 45-летнюю женщину, переходившую дорогу, был задержан полицией на 72 часа. Об этом сообщил замначальника Инспектората полиции Кишинёва Силвиу Мушук.

По словам заместителя начальника ИП Кишинёва, по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет, пишет realitatea.md.

Напомним, что смертельная авария произошла вчера, 21 октября, на улице Куза-Водэ столичного сектора Ботаника. По словам свидетелей ДТП, погибшая переходила дорогу в неположенном месте, а 20-летний водитель двигался на чрезмерно высокой скорости.

Стоит отметить, что на прошлой неделе сотрудники Инспектората полиции муниципия Кишинёв зарегистрировали 29 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 29 человек. Четыре человека были сбиты на «зебре», а ещё 4 – вне пешеходного перехода. Кроме этого, один водитель был пойман в состоянии алкогольного опьянения, 3 – не соблюдали дистанцию между транспортными средствами и ещё 3 – превысили скорость движения, спровоцировав тем самым ДТП.