Молодой водитель подделал подпись в доверенности на автомобиль: правоохранители выявили нарушение

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Инцидент произошел в Слободзее. Правоохранители остановили автомобиль марки Mazda, за рулём которого находился 21-летний местный житель.

Как сообщает mvdpmr.org, в числе документов на транспортное средство водитель предоставил рукописную доверенность, выписанную собственницей имущества. Бумага вызвала подозрение у сотрудников ГАИ: почерк текста и подписи отличался.

Как выяснилось позже, подпись не принадлежала владелице легковой машины. Женщина продала авто около года назад. Водитель факт подделки не признаёт.

В настоящий момент проводится дознание. Автомобиль находится на штрафплощадке.