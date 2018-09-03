Молодой сельчанин вырастил поле конопли “для собственного потребления” (ФОТО, ВИДЕО)

Растения конопли, ее высушенные измельченные листья, а также устройства для потребления наркотика были найдены пограничниками в жилье 27-летнего жителя села Крокмаз района Штефан Водэ.

Находка была задокументирована 1 сентября 2018 года после проведенного в августе этого года расследования, согласно оперативной информации. При допросе мужчина рассказал, что выращивал наркотическое растение для личного потребления, а семена он купил в прошлом году в Одессе.

Расследование продолжается. Молдаванину грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 до 700 условных единиц, общественные работы на срок до 150 часов или лишение свободы на срок до 1 года.