Молодой нетрезвый бендерчанин выпал с 12 этажа дома

Трагедия произошла накануне, 25 января, около 22.00.

Милицию о произошедшем известили прохожие, заметившие лежавшее на земле безжизненное тело.

Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшего. Им оказался 25-летний бендерчанин.

– Выяснилось, что молодой человек упал с открытого балкона в подъезде на 12-ом этаже. Там милиционеры нашли, в том числе, бутылку водки, сок в картонной упаковке, очки и документы на имя погибшего, – сообщили в МВД Приднестровья.