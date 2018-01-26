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Молодой нетрезвый бендерчанин выпал с 12 этажа дома

Молодой нетрезвый бендерчанин выпал с 12 этажа дома

Трагедия произошла накануне, 25 января, около 22.00.

Милицию о произошедшем известили прохожие, заметившие лежавшее на земле безжизненное тело.

Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшего. Им оказался 25-летний бендерчанин.

– Выяснилось, что молодой человек упал с открытого балкона в подъезде на 12-ом этаже. Там милиционеры нашли, в том числе, бутылку водки, сок в картонной упаковке, очки и документы на имя погибшего, – сообщили в МВД Приднестровья.

Ведётся разбирательство, обстоятельства трагедии уточняются.

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