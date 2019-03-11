Молодой молдаванин с признаками наркотического опьянения привлек внимание милиционеров в Рыбнице

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В районе рынка «Фиона» по улице Вальченко внимание сотрудников милиции привлёк гражданин с признаками наркотического опьянения. Для разбирательства мужчину доставили в Рыбницкий ОВД.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в присутствии понятых в рукаве спортивной куртки 24-летнего жителя Республики Молдова был обнаружен полиэтиленовый пакет с подозрительным содержимым. В нём находился бумажный свёрток с растительной массой серо-зелёного цвета, а также одноразовый шприц ёмкостью 2 мл с прозрачной жидкостью. Задержанный пояснил, что изъятая высушенная масса – конопля, которую он сорвал в лесополосе в районе села Вадатурково Рыбницкого района, а в шприце находится наркотическое средство «винт», которое он изготовил для личного употребления.

Изъятые вещества направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД ПМР. Подозреваемый арестован. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.