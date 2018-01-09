Молодой кишиневец промышлял контрабандным коньяком из Приднестровья

29-летний житель столицы был пойман с товаром.

Автомобиль контрабандиста был остановлен патрульной полицией неподалеку от села Гиндешть Флорештского района. Во время проверки машины сотрудники полиции обнаружили в багажнике 100 бутылок коньяка, пишет today.md.

Предъявить подтверждающие документы на алкоголь владелец машины не смог. Он признался, что везет коньяк из Приднестровья.

В отношении кишиневца был составлен протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 4500 леев.